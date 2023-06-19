Проект «Бакытты отбасы» открывает для североказахстанцев новые возможности

В рамках социального проекта «Бакытты отбасы» жители области проходят бесплатные курсы по 10 направлениям: делопроизводству, флористике, кройке и шитью и другим. Мама двоих детей Евгения Захарина давно хотела обучиться на мастера — бровиста. Пришла сюда, чтобы освоить технику окрашивания бровей.

ЕВГЕНИЯ ЗАХАРИНА, участница социального проекта «Бакытты отбасы»:

— Очень рада, что появилась возможность обучиться курсам, с радостью пошла. Узнала об этом в интернете, сразу записалась, сразу подала документы и вот сегодня мы на курсах. Очень много практики, девочки объясняют, помогают, если что-то не получается, переделывают за нами. Но, как говорится, учимся, стараемся и будем дальше учиться.

Также в центре оказывают юридическую и психологическую помощь, содействуют в поиске работы и трудоустройстве. Принять участие в проекте «Бакытты отбасы» могут семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, неполные и многодетные семьи.

ЖУЛДЫЗ САТТАРОВА, директор центра «Демеу»:

— В планах охватить мы должны около двухсот человек, именно в рамках этого проекта должны обучить. С обучением мы будем выезжать и в районные центры. Планируем выехать в районы им. Г. Мусрепова, Есильский, так как считаем, что не у всех есть возможность приезжать, в этих курсах участвовать. Создаем этим им удобство.

Продолжительность курса — 1 день. В субботу тренинг посетили 20 человек. И проводить занятия здесь планируют поэтапно в течение всего года. К слову, в 2022-м новой специальности обучились более 150 человек. По окончании обучения участникам выдают сертификат, который обладает преимуществом для трудоустройства.