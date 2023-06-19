Областной фестиваль «Играй гармонь, звени домбра» прошёл в Доме Дружбы

В областной ассамблее народа Казахстана прошёл региональный фестиваль народного творчества «Играй гармонь, звени домбра». Он объединил представителей всех этнокультурных центров региона. Зрителям представили более 20 творческих номеров. Одним из первых на сцену вышел Юрий Зайберт. Он исполнил песню «Родная земля».

ЮРИЙ ЗАЙБЕРТ, участник фестиваля:

— В моем творчестве очень много песен о родном крае, о природе, лирические песни, детские песни. Музыкой я занимаюсь с детства. Я родился в семье музыкантов и до сих пор занимаюсь этим делом, мне 71 год. Я продолжаю петь.

Под звуки домбры сразу представляются бескрайние степи Казахстана. Сапар Тастарбаев играет на этом национальном инструменте уже много лет. Мужчина чтит культуру родного народа, его традиции. Учит играть на домбре своих детей.

САПАР ТАСТАРБАЕВ, участник фестиваля:

— «Домбыра досым» — песня Нургисы Тилендиева и Мукагали Макатаева. Я решил спеть эту песню, потому что она о домбре.

Атмосфера в зале чувствовалась дружная, ведь фестиваль объединил представителей всех этнокультурных центров области.

НИКОЛАЙ АВДЕЕВ, руководитель СКОФ ОО «Русская община Казахстана»:

— Основная цель фестиваля — это укрепление казахстанской идентичности, патриотизма и сохранение творческих родников, которые питают наш народ. Самые популярные проекты у нас здесь будут — это баян, гармонь, домбра, балалайка. Это те музыкальные инструменты, которые не забыты, которые мы хотим, чтобы долго звучали в нашей стране.

Всех участников наградили ценными призами.

Камилла Карим