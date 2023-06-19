Найденный травматический пистолет сдал в полицию житель Петропавловска

Двое петропавловцев добровольно принесли в полицию незарегистрированное оружие. Один сдал гладкоствольное ружьё «ТОЗ» 12 калибра, найденное в лесу. Другой горожанин нашёл под окнами своего дома травматический пистолет, о чём заявил в полицию. Добровольная сдача избавила обоих от ответственности за незаконное хранение. Это промежуточные итоги акции «Владелец», которая проходит в регионе с 7 июня. Её цель — снижение риска краж оружия и совершения преступлений с его использованием. Более чем за 10 дней из 7 тысяч зарегистрированных владельцев гражданского оружия полицейские проверили свыше 1300, это 18, 5 %. Стражи порядка выявили 58 правонарушений, из них 47 — нарушения правил хранения оружия. Остальные владельцы пропустили сроки перерегистрации.

«Гражданское оружие и боеприпасы к нему должны храниться в прикреплённых к полу или стене сейфах с толщиной стенок не менее 3 мм. Чаще всего владельцы допускают также хранение в сейфах денег, ценностей и других предметов, не имеющих отношение к оружию. Это запрещено. Важно понимать: правила разработаны для того, чтобы свести к минимуму вероятность попадания оружия в криминальную среду, и строго их соблюдать».

СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— По всем вопросам, связанным с оборотом оружия, жители области могут проконсультироваться по телефону в Петропавловске 8 (715-2) 49-32-34, а также в территориальных подразделениях полиции.