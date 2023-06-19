Лучших среди гиревиков определили соревнования «динамовцев» в СКО

Гиревой спорт — пятый вид традиционной спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо» для представителей правоохранительных органов. 38 спортсменов в погонах состязались в 5 весовых категориях. Пятеро стали лучшими в своих весовых категориях. В командном зачёте чемпионами стали «динамовцы» из Академии Нацгвардии, второе место у сотрудников департамента полиции, замкнула тройку призёров команда управление специализированной охраны. Всех победителей отметили призами, кубками и грамотами. Впереди шестой вид спартакиады — соревнования по мини-футболу, которые пройдут 18-19 июля.