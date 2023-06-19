Более 514 тысяч человек получили АСП с начала 2023 года

98 тысяч казахстанских семей, это более 514 тысяч человек, получили адресную социальную помощь с начала года. На эти цели из госбюджета выделили 74 млрд тенге. Об этом сообщают в министерстве труда. Кроме того, с 1 января гарантированный соцпакет перевели с натурального вида в монетизированный формат помощи. Теперь дети в возрасте от 1 года до 6 лет включительно получают дополнительные выплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка. Это 5 175 тенге. На сегодня из числа получателей АСП такие выплаты назначены 157 тыс детей дошкольного возраста.

Алишер Ашимов