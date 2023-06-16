В Петропавловске стартовала областная спартакиада «Надежда»

Во Дворце спорта им. Александра Винокурова состоялось открытие ежегодной спартакиады «Надежда». Она собирает всё больше спортсменов, говорят организаторы. В этом году поддержали эти соревнования все районы области.

Спартакиада началась с легкой атлетики. Дармен Егиншибаев приехал из Айыртауского района. В спартакиаде принимает участие уже четвертый год подряд.

ДАРМЕН ЕГИНШИБАЕВ, участник спартакиады «Надежда»:

— Я лично участвую на 200 км, на 400 — забег и прыжки в сторону. Проходят на хорошем уровне.

А Иван Залезняк хорошо себя показывает в толкании ядра. Спортом занимается более 10 лет. В данный момент спортсмен с ограниченными физическими возможностями готовится к Азиатским играм, которые пройдут в Китае.

ИВАН ЗАЛЕЗНЯК, мастер спорта международного класса:

— Выступаю я в сборной Казахстана. Выиграл на Азиатских играх, 3 место занял. Больше тренироваться, больше заниматься и все получится.

Для многих людей с инвалидностью, считает руководитель отраслевого управления Сергей Мелехов, тренировки становятся не просто залогом здоровья, а также путевкой в большой спорт.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— По 9 видам спорта, таким как легкая атлетика, арм спорт, тоғыз құмалақ, настольный теннис и многие другие. Данная спартакиада у нас проводится с 1997 года. Далее планируем её также продолжать, развивать данную спартакиаду. Данные спортсмены — выходцы из районов области и Петропавловска. Хочется отметить, что в 2013 году в области был открыт спортивный клуб «Үміт» для людей с ограниченными физическими возможностями. На сегодняшний день он даёт свои плоды.

Спартакиада продлится три дня. Победители получат медали и кубки.

Камилла Карим