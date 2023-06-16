В НИШ прошла интеллектуальная игра «Мозгобойня» для представителей СМИ

В Назарбаев Интеллектуальной школе прошла «Мозгобойня». Классическую игру на логику и эрудицию организовали в преддверии Дня работников средств массовой информации. Отвечали на интересные вопросы порядка 50 журналистов и пресс-секретарей. За каждым столом идет «мозговой штурм». Участники квиза отмечают, такое времяпровождение с коллегами проходит с пользой.

ИНДИРА БАЙМУХАМБЕТ, шеф-редактор областного телеканала «Qyzyljar»:

— NIS Петропавловска — это на самом деле одно из ведущих организаций образования города. Мы рады, что ежегодно руководство школы поздравляет нас и проводит такие мероприятия в честь нашего профессионального праздника. В этом году организовали игру “Мозгобойня”, которая получилась своеобразным тимбилдингом.

АЙДАРБЕК БАЛГАБЕКОВ, собственный корреспондент телеканала «Хабар 24»:

— С Назарбаев Интеллектуальной школой мы сотрудничаем давно. Если у учебного заведения есть интересные инфоповоды, то мы их показываем в эфирах телеканалов «Хабар» и «Хабар 24». Очень рады, что в преддверии нашего праздника, коллектив школы не забывает о нас и проводят такие мероприятия.

В игре приняли участие 7 команд, представляющие разные СМИ. Среди них — МТРК. Как известно, наш телеканал тоже тесно сотрудничает с образовательным учреждением. В новостных выпусках и авторских программах мы рассказываем о научных открытиях студентов НИШа. В завершение игры победителей и призеров наградили благодарственными письмами.

Алишер Ашимов