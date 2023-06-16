Тренинг по финансовой грамотности провели в Петропавловске

Как спланировать семейный бюджет, как не влезть в долги и какие существуют меры господдержки. Семинар по финансовой грамотности для местных предпринимательниц провели в Петропавловске.

ЕРНАР ОРАЗБАЕВ, омбудсмен компании «Solva»:

— Это программа действует у нас уже 2 год. Петропавловск — 5-й по счёту город. Мы представляем три направления. Первый — то, что нужно сделать для развития и поддержки собственного бизнеса. Второе направление — финансовая грамотность. Третье — создание общества, площадки для обмена опытом и знаниями. На сегодняшний день основной вопрос это долговая нагрузка. Я бы порекомендовал нашим сегодняшним участникам жить по возможностям. Расчитывая от дохода брать кредиты.

Одна из слушателей тренинга — Гульнара Кшукова. Она предпринимательница. 17 лет своей жизни посвятила сфере общественного питания. В период пандемии её бизнес начал приносить убытки, из-за чего Гульнара разорилась. Немного посидев дома, она собрала волю в кулак и теперь вновь врывается в мир бизнеса. Главное, это постоянно учиться, говорит 46-летняя североказахстанка.

ГУЛЬНАРА КШУКОВА, предпринимательница:

— Набрала курсов по пекарству. Изучаю вкусы, пожелания людей. Сейчас ищу новые рецепты. Отрабатываю их дома. Утром пеку. Вот сегодня я пробежала 5 км в 6 утра, потом с 7 часов я испекла два пирога на заказ, прибежала сюда на занятие. Вечером снова печь. Помимо этого, у меня двое детей. Один студент, второй школьник. Мне их надо учить. Я мама-одиночка. Нужно учить и показывать свой пример.

В китайском языке иероглиф «кризис» состоит из двух слов: «опасность» и «возможность». Там, где один проиграл, другой видит новые перспективы. Цель тренинга — помочь бизнес-вумен увидеть эти возможности и развивать потенциал.

ДМИТРИЙ АКМАЕВ, начальник отдела информационной политики АРРФР:

— У нас тренинги расчитаны на разные целевые группы. Сегодня это женщины-предприниматели. У нас есть и студенты, и социально-уязвимые слои населения, и пенсионеры и простые граждане. Лейтмотивом сейчас является повышение собственной финграмотности в плане бюджетирования, грамотного обращения с финансовыми продуктами, т.е. с кредитами, депозитами, с рынком ценных бумаг, со страхованием. У нас есть большой портал «Fingramota.kz». Там есть множество полезных материалов по всем продуктам. В том числе для детей. Каждая целевая группа найдет для себя что-нибудь актуальное.

Далее тренеры по финансовой грамотности будут обучать жителей страны в Восточном Казахстане.

Диана Салихова