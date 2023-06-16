Строго соблюдать меры безопасности на водоемах призывают спасатели

Купальный сезон в самом разгаре, и спасатели проводят регулярные рейды на побережье реки Есиль и водоемах области.

Для безопасного отдыха горожан спасатели будут патрулировать берега до конца купального сезона. Специалисты городского управления по ЧС призывают горожан не купаться в несанкционированных местах, а так же не ходить на водоемы при сильных ветрах и во время грозы. А еще не заплывать за буйки, не нырять в малознакомых местах и исключить употребление спиртных напитков на пляже и в общественных местах. При этом напоминают, что температура воды не должна быть ниже 17 градусов.

АЛИБЕК БОРОМБАЕВ , старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Вопрос обеспечения безопасности граждан на водоемах у нас носит приоритетный характер. Нами, спасателями, выполняются все необходимые меры по безопасному проведению купального сезона. Это раздача памяток, распространие видеоматериалов по соблюдению безопасного купания в социальных сетях.

Желающих отдохнуть после рабочего дня на озере Пестром, как видим, немало. Следуют ли они советам спасателей?

— Правила безопасности. Одно из главных — никогда не подавать ложную тревогу.

— Если человек, например, чувствует уже, что у него ноги начинают, дрожь появляется, ноги начинают сводить, надо выйти на сушу и как-то переждать.

— Ни в коем случае не заплывать за буйки, быть осторожным взрослым побольше наблюдать, смотреть за детьми, ну, и конечно, в солнечную погоду. В холодную погоду я бы не советовала.

Сегодня по области определено 60 мест массового отдыха на водоемах, расположенных на 13 озерах и реке Есиль.

Камилла Карим



