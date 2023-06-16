Спасатели провели акцию «Безопасное детство»

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям г.Петропавловска организовали акцию «Безопасное детство». В магазинах игрушек они расклеивают такие вот памятки по предупреждению пожаров от детской шалости с огнём и о правилах поведения на воде. Профилактическую работу спасатели намерены вести до конца летних каникул на ежедневной основе.

АДИЛЬХАН СЕЙСЕМБЕКОВ, инженер УЧС г.Петропавловска:

— Акция направлена на снижение уровня травматизма и гибели детей, формирование в подростковой среде культуры безопасности. Источники огня в руках у ребенка представляют большую опасность. Обязанность каждого взрослого — пресекать игры детей с огнем, особенно в местах пожарной опасности.



Камилла Карим