Полевой сезон 2023: аграрии вышли на обработку всходов

Аграрии региона завершили посевной сезон и приступили к обработке всходов. ТОО «Агрофирма Есильская» засеивает порядка 11,5 тысяч га земли. В основном, зерновыми, бобовыми и масличными культурами. Ежегодный сбор с гектара — около 20-25 центнеров. И в этом году планируют собрать хороший урожай.

СЕРИК ЖЕНАПИНОВ, директор ТОО «Агрофирма Есильская»:

— Посевы произведены в сроки, с 15 мая по 1 июня посев у нас прошел. По всходам видно, что посевная кампания прошла неплохо, хорошо. Сейчас идет химпрополка. Прошлый год у нас неплохой был, надеемся, что и в этом будем давать не менее 20 центнеров с га. Не менее. Судя по тому, как идут дожди, я думаю, что будет.

В товариществе работает 70 сотрудников. Руководство помогает им решать жилищные вопросы, финансовые. Как говорит директор организации, его сотрудники ценны и незаменимы. Один из таких — механизатор Сергей Копченко. Отец троих детей трудится в поле не покладая рук. За долгие 10 лет работы в организации сельчанин заслужил доверие и уважение руководства.

СЕРГЕЙ КОПЧЕНКО — механизатор ТОО «Агрофирма Есильская»:

— Сейчас поля обрабатываем на культиваторе. Хорошая техника, трактор John Deere, комфортно. Работаем хорошо. Руководство хорошее, Серик Абдулович замечательный директор. Руководство поддерживает, директор мне помогает, дом купил.

Механизаторы в агропредприятии работают на новой технике, используя современные технологии. Это упрощает и ускоряет процесс обработки всходов. Всего по области обработали более миллиона гектаров и внесли свыше 128 тысяч тонн минеральных удобрений.

Диана Салихова