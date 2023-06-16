Как в Петропавловске проверяют отремонтированные дороги?

В этом году по улице Букетова отремонтировали 2 км дороги. Текущий ремонт частично провели на участке от улицы Пушкина до Сатпаева. Здесь потратили почти 100 млн тенге на новый асфальт. Качественное ли полотно постелили? Ответ на этот вопрос дадут специалисты национального центра качества дорожных активов. На 3-ий день как завершили ремонт дороги, они выехали на участок.



Толщина должна быть минимум 6 см, говорят специалисты. Здесь даже больше. А какие это 10 см асфальта, скажут уже в лаборатории.



АРМАН ТУРАСИМОВ, руководитель отдела филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— На каждые 7 тысяч квадратов отбирается 3 керна. После чего керны отправляются в лабораторию, где они проходят испытания: уплотнение, водонасыщение. На других участках были. На улице Абая отобрали керн и смеси.

Результатов ещё нет, на испытание и лабораторные анализы нужно порядка 2-х недель. Интересно, что во время ремонта дороги по улице Букетова специалисты также отправили в лабораторию используемые здесь стройматериалы. Результаты тоже пока не готовы. Если выявят нарушения, то участок не примут. Деньги подрядчик должен получить только после лабораторных испытаний.

Гарантия на дорогу после текущего ремонта длится год, после среднего ремонта — 3 года. Специалисты национального центра проверят все отремонтированные участки, заверили в городском акимате. В этом году в порядок приведут 20 улиц областного центра.

ГАЛИ АБДРАШЕВ, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В текущем году на ремонт дорог Петропавловска выделено 6,2 млрд тенге. Планируется выполнить ремонт на 36 км. Это 89 тысяч кв.м. В настоящее время выполнили ремонт на 9 км. Это улицы Букетова, Абая, Пушкина частично. Ведутся работы по реконструкции улиц Горького и Жумабаева. Планируем в сентябре завершить работы.

Помимо ремонта 20 улиц, о которых говорилось ранее, сейчас ведётся разработка техдокументации ещё по 7 улицам, где необходим средний ремонт.

Айгерим Хамзина

