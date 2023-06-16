1,5 тысячи солдат-срочников получили возможность обучаться бесплатно

Минобороны опубликовало список поступивших в вузы без ЕНТ солдат-срочников. В конкурсном отборе приняли участие 12 548 военнослужащих весеннего призыва прошлого года. Первые 1500 мест распредилили онлайн на площадке СЦК. Сертификаты военнослужащие получили в прямом эфире. Руководитель аппарата ведомства Ербол Кумарбекулы отметил, что заключены договоры с более чем 70-ю вузами страны.

ЕРБОЛ КУМАРБЕКУЛЫ, руководитель аппарата МО РК:

— С 2022 года Министерством обороны начата специальная работа по повышению престижа срочной военной службы. В том числе для граждан, прошедших срочную воинскую службу, предусмотрена возможность получения образовательных льгот. Глава государства дал этому положительную оценку. И также дал соответствующие поручения по его реализации.

Для удобства в проведении отбора внедрена цифровая платформа «Срочники 2.0». На платформе зарегистрировано свыше 110 воинских частей Вооруженных Сил РК, Национальной гвардии, МЧС, Службы государственной охраны.

АЙГУЛЬ ТОЛЕМБАЕВА, советник министра обороны РК:

— В данной системе отображаются все срочники и их оценки за весь период службы без возможности подмены. Ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам боевой подготовки. Учет ведется в журналах боевой подготовки в войсках и на данной электронной платформе одновременно. В электронной системе составляется индивидуальный рейтинг на каждого солдата.

Отбор кандидатов производится по следующим критериям: боевая подготовка, личная дисциплинированность, полнота выполнения специальных обязанностей и оценка психологического состояния. Каждый солдат выбирает три вуза.

АЙГУЛЬ ТОЛЕМБАЕВА, советник министра обороны РК:

— Вторая половина будет распределена осенью этого года для осеннего призыва 2022 года.

По аналогии с ЕНТ автоматически формируются сертификаты с QR-кодом без возможности их фальсификации.

Диана Салихова



