В преддверии международного дня борьбы с наркоманией линейные полицейские провели рейд

Поезд Красноярск-Адлер остановился на первом пути. Линейные полицейские совместно с волонтерами прошлись по вагонам, раздавали пассажирам листовки и рассказывали о вреде наркотических средств. Эту акцию провели связи с приближением Международного дня борьбы с наркоманией.

К подобной акции пассажиры поезда отнеслись с пониманием. Пассажир Надежа Вишня даже дала пару советов и рекомендаций молодежи.



НАДЕЖДА ВИШНЯ:

— Я поддерживаю этот вариант раздачи. Чтобы знали, особенно молодежь, чтобы они, немного прочитав, задумались о своей жизни, что они делают правильно и что — нет, что это очень губительная история. Надо задуматься о своем будущем. Это же ни к чему хорошему не приведет. Это их здоровье.

Главная цель акции — пропаганда здорового образа жизни, повышение правовой грамотности населения, говорят линейные полицейские.

ДАУРЕН БАЯХМЕТОВ, начальник ОПН майор полиции г.Петропавловск:

— Глава государства в своем Послании указал, что каждый гражданин должен бороться с наркотическими психотропными веществами. Это долг каждого гражданина. К примеру, в марте гражданин Казахстана хотел проехать в РФ. При себе хранил наркотическое средство.

С начала года только в пассажирских поездах полицейские выявили 6 наркоправонарушителей. Из незаконного оборота изъяли свыше 15 гр. наркотических и психотропных веществ.

Камилла Карим