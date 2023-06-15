В Казахстане тестируют систему прослеживаемости лекарств

Систему прослеживаемости лекарств тестируют в Казахстане. Приёмку, отгрузку и вывод из оборота маркированных препаратов в экспериментальном режиме проводят Единый оператор и «СК-Фармация». Такие тесты прошли в Алматы и Алматинской области. Основная проблема цифровизации лекарственного обеспечения — отсутствие точной информации по остаткам и прослеживаемость препаратов в медорганизациях. В настоящее время идут работы по усовершенствованию системы согласно предложениям, полученным в ходе эксперимента. Напомним, с 1 июля 2022 года в Казахстане введен первый этап цифровой маркировки лекарственных средств на 90 наименований. По оценке экспертов, принятые меры должны улучшить ситуацию с поставками и обеспечением лекарственных средств, тем самым предотвратить их возможный дефицит, как это наблюдалось во время пандемии.



Алишер Ашимов