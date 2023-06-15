Спасатели призывают североказахстанцев быть осторожными на водоёмах

В СКО купальный сезон в самом разгаре. А потому на пляжах спасатели уделяют особое внимание обеспечению безопасности отдыхающих. Как известно, наш регион занимает лидирующие позиции по количеству водоёмов в республике. Это порядка 60 рек, более 2-х тысяч озёр и ста котлованов. Эти данные спасатели озвучили на выездном брифинге в Кызылжарском районе.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— На территории СКО утверждено 60 мест массового отдыха. Мы сейчас находимся в Кызылжарском районе. Здесь утверждено 6 мест массового отдыха. На сегодня, чтобы беспрепятственно проводит свой досуг на водоёме, должна быть создана необходимая инфраструктура. Должна быть соответствующая береговая линия, необходимая акватория и спасательный пост.

Например, на этом водоёме купаться запрещено. Об этом говорят предупреждающие знаки. Однако, североказахстанцы зачастую пренебрегают ими и становятся жертвами несчастного случая.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Сами отдыхающие, игнорируя требования и рекомендации спасателей, демонтируют данные знаки, чтобы успокоить себя и уйти от ответственности. У нас на территории СКО с начала купального сезона зарегистрировано 1 происшествие на водоёме. На прошлой неделе, 7 июня, в Петропавловске вблизи кафе «Восточный берег» произошла трагедия. Мужчина с сыном находились на рыбалке, в ходе которого мужчина 1967 года рождения утонул.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели и полицейские проводят рейдовые мероприятия по несанкционированным местам массового отдыха. Согласно данным синоптиков, в середине июня погода будет неустойчивой. Местами ожидаются осадки. А вот постепенное повышение температуры наблюдается в первой декаде июля. Столбик термометра достигнет отметки +33 градусов.

Алишер Ашимов