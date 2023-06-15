В ассамблее народа Казахстана СКО состоялся семинар по активизации работы структурных подразделений

В ассамблее народа Казахстана прошел семинар по активизации работы структурных подразделений. Их работа ориентирована на сохранение единства, мира и согласия в нашей многонациональной стране. А также культуры, обычаев, традиций и языка этносов, проживающих в стране.

БОЛАТ БАЗАРБАЕВ, руководитель отдела анализа и мониторинга межэтнических отношений КГУ «Қоғамдық келесім»:

— Семинар — тренинг по предупреждению конфликтных ситуаций и правильному регулированию ситуаций, которые могут возникать в нашей жизни. Всего в нашей области 29 зарегистрированных этнокультурных объедений.

А всего в стране проживают представители 124 этносов. В нашем регионе активно себя проявляет Азербайджанский культурный центр. С 2018 года его председателем являтся Чингис Курбанов. Он поделился своим опытом.

ЧИНГИС КУРБАНОВ, председатель общественного объединения «Азербайджанский культурный центр»:

— Вся деятельность сегодня Азербайджанского культурного центра направлена на изучение родного языка, культуры, обычаев, традиций, и все это даёт нам сближение с другими этносами, проживающими в нашей стране.

На семинаре также рассмотрели задачи, направленные на укрепление общественного согласия в нашем полиэтническом обществе.

Камилла Карим