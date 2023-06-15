Как в Петропавловске борются с запахом сероводорода?

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Мы находимся на берегу биопруда. Или как его называет петропавловцы «поганка». Сюда сливаются все сточные воды областного центра. 2 года назад вот так стоять и разговаривать я бы не смогла. Запах здесь порой был невыносимый. Сейчас ситуация улучшилась благодаря новой технологии.

«Кызылжар су» заключили договор с научно-технологическим центром воды. Начиная с 2021 года, в этом водоёме разводят водоросли хлорелла. Они поглощают газы и выделяют кислород. Главная причина неприятного запаха биопруда как раз в гниении донных отложений из-за того, что там нет кислорода. Раньше проводили аэрацию, но этого было недостаточно. Водоросли же отлично себя показали. Правда, этой весной горожане всё ещё чувствовали сильный запах сероводорода. В «Кызылжар су» объяснили почему.

ЕРБОЛ НАБИЕВ, главный инженер ТОО «Кызылжар су»:

— В зимний период идёт частичное накопление сероводорода в толще воды, вмораживание в лёд. И при таянии льда происходит освобождение сероводорода. Но если сравнить с 2019-2020 годами, то запаха практически не было.

Уже в июле текущего года учёные передадут разработку и оборудование сотрудникам «Кызылжар су». Стоимость трёхгодичного проекта 124 млн тенге. К слову, все сточные воды, которые сюда попадают, проходят механическую очистку, но этого недостаточно. Город нуждается в канализационно-очистных сооружениях.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г.Петропавловска:

— Все канализационные стоки приходят на территорию КОС, должны очищаться и сбрасываться сюда. Но поскольку КОСов нет, биопруды используются как естественная очистка, переходя из одного пруда в другой, перетекая, он очищается и сбрасывается в реку. КОС будет приводить к стандартам, которые есть в стране, степени очистки.

ПСД на строительство канализационно-очистных сооружений в нашем городе уже разрабатывали. Только вот из-за моратория в 2019 году прекратили, так и недоделав. Теперь же ещё и некоторые данные могли устареть, придётся актуализировать. Разработать ПСД планируют до конца текущего года, а после просить финансирование. Сколько денег потребуется, пока неизвестно. Сама же реализация проекта займёт примерно 2-3 года. Биопруд — главный источник неприятных запахов в Петропавловске, говорят экологи. Правда, когда весной наша съёмочная группа выезжала на замеры, специалисты превышений не выявили. Что вызвало негодование у журналистов, ведь запах тухлых яиц был сильный.

ДАМИР ЖУМАБАЕВ, руководитель отдела департамента экологии СКО:

— Департаментом экологии проводятся выезды, замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятий СКО, в частности и на биопруде. За текущий период было отобрано 150 проб атмосферного воздуха на определение сероводорода. Превышений зафиксировано не было.

Всего, по данным «Казгидромета», за 1 квартал в Петропавловске зафиксировали 1231 превышение по сероводороду.

Айгерим Хамзина