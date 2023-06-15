Более 450 наказов избирателей вошли в предвыборную программу партии «AMANAT» по СКО

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— В областном филиале партии «AMANAT» прошёл брифинг. Говорили здесь о планах по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии. Она предусматривает 117 мероприятий по 5-ти направлениям.

Реализовать их партийцы планируют в течение 5-ти лет. Большую часть мероприятий — в этом году. Предвыборная программа составлена из наказов избирателей. Во время её разработки от североказахстанцев поступило почти 1 800 обращений. Из них 457 — вошли в документ. В основном, жителей региона волнуют вопросы по линии здравоохранения и образования.

БОЛАТ ДАНИЯРОВ, заместитель исполнительного секретаря СКОФ партии «AMANAT»:

— Мы наметили такие основные направления, как строительство 3-х школ взамен аварийным, 4-х школ по проекту «Комфортная школа», школы для детей с особыми образовательными потребностями. Вы знаете, что в Петропавловске такая потребность назрела давно. И вот данная проблема вошла в нашу Дорожную карту. И мы в течение 5 лет будем стараться реализовывать данный проект.

Говорили на брифинге и о повышении доходов населения. Сегодня средняя заработная плата в СКО самая низкая по республике. Она составляет 222,6 тысячи тенге. В этом году её планируют увеличить до 254 тысяч. И за 5 лет партийцы планируют добиться повышения показателя до 339 тысяч тенге. Для этого будут созданы не менее 30 тысяч рабочих мест.

Ещё одно направление Дорожной карты — улучшение качества жизни населения. Проблемы водоснабжения, дорог и жилья на селе актуальны, отмечают специалисты. Так, за счёт выделения дополнительных средств на ремонт дорог их качество повысится до 95%.

БОЛАТ ДАНИЯРОВ, заместитель исполнительного секретаря СКОФ партии «AMANAT»:

— Будет уделено внимание и внутрипоселковым дорогам. Свыше 320 км таких дорог будут отремонтированы в рамках нашей карты. Строительство жилья — важный вопрос. У нас имеются соответствующие индикаторы в этой части. Будем добиваться обеспечением жилья не менее 7,5 тысяч семей за счёт строительства 1,5 млн квадратных метров жилья в области, предоставление не менее 1 800 участков под ИЖС. Это тоже направлено на решение жилищных проблем наших граждан.

Все эти меры, считают специалисты, позволят остановить снижение количества фактов эмиграции.

Алишер Ашимов