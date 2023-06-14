Энергетики СКО выступили со своими предложениями

В стране изношены две трети сетей электроснабжения и 57% тепловых коммуникаций. Искусственное сдерживание тарифов может привести к отключениям, авариям, и, как следствие, угрозе жизни людей. Потому ввели новый принцип «Тариф в обмен на инвестиции». Энергетики региона выступили со своими предложениями.

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— АО «Севказэнерго» подало заявку на увеличение своего тарифа на производство тепловой энергии на 2023-2025 годы. Основная тарифная смета, которая была утверждена в декабре 2020 года, она остается неизменной, кроме трех, на которые мы подали заявку на увеличение.

Изменения обусловлены увеличением инвестиционной программы. Она включает в себя реконструкцию первой турбины, 9-ого и 11-ого котлов, модернизацию котла №2 и другие мероприятия, которые позволят снизить износ основного оборудования и повысить качество теплоснабжения.

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Вторая статья — это увеличение заработной платы наших сотрудников. Сегодня в утвержденной тарифной смете зп составляет 158 278 тенге, на 2023-2024 — 164 тыс тенге, на 2025 -169 тыс тенге. При том, что средняя зп по итогам 2022 года по виду экономической деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» составляет 199 209 тенге.

А этот показатель формирует среднестатистическую заработную плату в нашей области, отметил Олег Перфилов. Ещё один фактор — рост стоимости топлива. Также спикер поделился планами и сообщил, что сомневаться в следующем отопительном сезоне горожанам не нужно. Он пройдет не хуже прошедшего. Заявку на повышение тарифа направило и руководство товарищества «Петропавловские тепловые сети». В прошлом месяце там внесли изменения в действующую инвестпрограмму на 2023 год.

АНДРЕЙ КАЛИНИЧЕВ, генеральный директор ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

— Был увеличен объем финансирования мероприятий инвестиционной программы 2023 г. на 42 млн тенге, с 844 до 886 млн тенге без НДС. Дополнительные средства инвестпрограммы необходимы на выполнение капитального ремонта насосного станции №1. Второй статьей тарифной сметы является изменение среднемесячной номинальной зп одного работника по видам экономической деятельности в регионе.

А это, возможно, позволит остановить отток кадров, отметил докладчик. С учетом всех затрат на 2023 год предлагаемый тариф составит 3 085 тенге, что на 205 тенге выше утверждённого. Также с заявками обратилось руководство «Севказэнергосбыта» и «Северо-Казахстанской РЭК». Пока все изменения находятся на рассмотрении в областном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий.

Айгерим Хамзина



