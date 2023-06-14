Стадион «Карасай» реконструируют по стандартам УЕФА

Международным стандартам будет соответствовать стадион «Карасай». В конце прошлого года здесь началась реконструкция. По словам руководителя проекта, подготовительные работы завершились. На данный момент проходит устройство поля.

АСЕТ МЕНДЫБАЕВ, руководитель проекта ТОО «КазЕвроСтрой»:

— «Сейчас занимаемся устройством поля. Сейчас будем делать поливочный водопровод, отопление футбольного поля и мачты делаем под прожекторы. Прожекторы будут новые, высотой 40 м,взамен старым. Материалы, в основном, все из западных стран. Трубы, допустим, из Германии. Остальное оборудование из Италии к нам пришло. Все будут делать по требованию УЕФА».

Поле сделают с подогревом и системой стока и полива. Так можно будет искусственно поддерживать оптимальный температурный режим, что позволит сохранить игровые характеристики даже не в сезон. Стоимость проекта составила 1 млрд 300 млн тенге. Деньги выделили из областного бюджета. Привлекли к проекту международных специалистов. Один из главных подрядчиков — итальянская фирма «Scarabelli Irigation Systems».

ДЖАННИ ФОРАБОСКИ, представитель фирмы «Scarabelli Irigation Systems»:

— Мы поставляли определенные комплектующие для системы полива. Я представляю итальянскую компанию «Scarabelli», которая является лидирующей фирмой Италии и Европы именно по обустройству футбольных полей, ландшафта объектов. Мы контролируем весь процесс. Конечно, дадим все рекомендации, все инструкции. Наша работа, которая касается системы полива, осуществляется довольно быстро.

Закончить реконструкцию поля планируют в конце этого лета. На втором этапе возьмутся за обновление трибун.

Диана Салихова