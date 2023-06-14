На 3,6% увеличились объёмы производства животноводческой продукции в Казахстане

За 5 месяцев 2023-го года объёмы производства животноводческой продукции в Казахстане увеличились на 3,6%. Эти данные на заседании Правительства озвучил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Животноводство — одно из главных отраслей агропромышленного комплекса страны и в целом, она развивается стабильными темпами, отметил глава минсельхоза. Устойчиво растёт и поголовье всех видов скота. В 2022-м численность КРС увеличилась на 4,2%, овец — на 4,8%, лошадей — на 10,5%, птиц — на 4%. Что касается качественных показателей, то средний удой молока повысился на 4,7%, а яйценоскости кур — на 17,2%. Большая работа проделана и по линии привлечения инвестиций в эту отрасль. В прошлом году её объёмы увеличились на 67% и достигли 117,5 млрд тенге. Всего реализовали 102 проекта. Большая часть инвестиций пришлась на строительство молочных комплексов. В 2022-м в эксплуатацию ввели 36 МТФ, общая мощность которых составила 52,4 тысячи тонн молока. Также возвели 7 птицефабрик. В этом году из республиканского бюджета нашему региону выделили 100 млрд тенге. Средства пойдут на возведение 65 МТФ, мощность которых составит 373 тысячи тонн молока в год. Это позволит снизить импортозависимость страны с 39% до 11%.

Алишер Ашимов