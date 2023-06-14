Конкурс «Лучший уполномоченный по этике» провели госслужащие

Лучшего уполномоченного по этике выбирали в региональном департаменте Агентства РК по делам госслужбы. Конкурс организовали с целью повысить статус уполномоченных по этике и стимулировать их к совершенствованию своей деятельности. Приём заявок на участие в нём проходил с 26 мая по 5 июня. Документы подали 9 кандидатов. Умутжан Нуртазина не впервые участвует в таких конкурсах. Два года назад защищала честь нашей области на уровне республики. Тогда заняла 2 место в номинации «Лучший уполномоченный по этике».

УМУТЖАН НУРТАЗИНА, заместитель акима Тимирязевского района:

— Одним из основных критериев является проведение цикла профилактических мероприятий, информационно-разъяснительных работ. Нами реализуется проект в рамках сакральной географии, где мы рассказываем и проводим туристические туры в сакральные места нашего района. Более того, в районе реализуется еще один проект «Горжусь тобой, коллега!», в ходе которого мы рассказываем о самых лучших представителях госслужбы.

Конкурс проходил по 2 номинациям: «Лучший уполномоченный по этике территориального департамента» и «Лучший уполномоченный по этике местного исполнительного органа». Участникам необходимо было подготовить мотивационное эссе о морально-этических ценностях и презентацию с отчётом о проводимой работе.

СЕИЛХАН СЕРИКБАЕВ, уполномоченный по этике аппарата акима Северо-Казахстанской области:

— Слово «этика» — это очень обширное понятие. Оно касается не только государственных служащих. Как сказал Президент, необходимо соблюдать этикет Великой степи. В Этическом кодексе государственных служащих Республики Казахстан говорится о честности, нравственности, открытости и вежливости. Все это должно быть в характере государственного служащего.

На собеседовании участникам задавали вопросы, касающиеся профессиональной деятельности уполномоченных по этике. Кто стал лучшим, решит комиссия. Все представленные работы конкурсантов на данный момент находятся на рассмотрении.