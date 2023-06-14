Ансамбль «Туған жер» вернулся из Кореи

Талантливые, красивые, целеустремлённые. Ансамбль «Туған жер» вернулся с очередного конкурса. Коллектив принимал участие в «Busan International Dance Festival» в Корее. Танцоры из Петропавловска были единственными от нашей республики.

САМАТ ЖУМАЖАНОВ балетмейстер ансамбля «Туған жер»:

— Фестиваль проходил на берегу Японского моря. Сцена стояла непосредственно на пляже, на песке. И мы в костюмах под открытым небом демонстрировали 15-минутную программу. На втором этапе, на следующий день, мы показывали вторую свою программу, также 15-минутную.

Ансамбль «Туған жер» специализируется на народных танцах, поэтому в своей программе они представили национальный танец Казахстана. Ребята рассказали о традициях нашей республики, а также узнали о культуре разных стран, в том числе Канады, Франции, Аргентины.

ВИКТОР РОМАНЧЕНКО артист ансамбля «Туған жер»:

— Каждая страна по-своему очень особенна. Разная хореография, стили, манера, всё разнообразное. Посмотрели, вдохновились и приехали снова домой. Надеюсь, что это вдохновение теперь повлияет на нашу дальнейшую работу.

Во время фестиваля для участников со всего мира проводились различные мероприятия и мастер-классы, на которых они могли обменяться опытом. По словам ребят, больше всего им запомнились трюковые элементы танцоров из Марокко.

САМАТ ЖУМАЖАНОВ балетмейстер ансамбля «Туған жер»:

— Корейский зритель принял нас очень тепло, было очень много отзывов о нашей хореографии, подготовке артистов. Дисциплину нашей группы отдельно отметили организаторы. Они поблагодарили нас и пожелали новых встреч с нами.

Коллектив ансамбля остался под большим впечатлением от поездки и планирует дальше развивать своё мастерство.

