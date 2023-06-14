59 учащихся НИШ выпустились в этом году

В этом году Назарбаев интеллектуальная школа выпустила 59 учеников. Четверо ребят стали обладателями знака “Алтын белгі», 10 получили аттестаты особого образца. 20% выпускников уже стали обладателями грантов зарубежных университетов. В торжественной обстановке учащихся поздравил директор школы Данияр Уалиев. Он уверен, что и в дальнейшем выпускники учебного заведения будут студентами лучших казахстанских вузов.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор Назарбаев интеллектуальной школы г.Петропавловска:

— Это ежегодная тенденция. В среднем больше 20% всех выпускников обучаются зарубежом. Остальные наши выпускники выбирают вузы Казахстана: Назарбаев университет и топовые вузы. Надеемся, что все наши выпускники 100% получат грант в казахстанских вузах.

Последний звонок сегодня прозвучал для Арлана Мухамеджанова. Говорит, его переполняют смешанные чувства: с одной стороны — жалко прощаться с родной школой, с другой — волнительно переходить во взрослую жизнь.

АРЛАН МУХАМЕДЖАНОВ, выпускник Назарбаев интеллектуальной школы г.Петропавловска:

— С самых первых дней нашей школы я начал заниматься активной школьной деятельностью. Начал посещать другие города, занимать места на республике, на международных соревнованиях. Был в школьном самоуправлении, вице- президентом. Честно, я получил огромный багаж знаний.

Радуются за детей родители. Они поздравили выпускников и пожелали им дальнейших успехов.

ЗЕЙНЕП МУХАМЕДЖАНОВА:

— Для меня особенно торжественный день. Я рада, что мой сын поступил в эту школу и закончил её с достижениями. Я очень рада, что он здесь проучился. Он получил такую стартовую площадку, багаж знаний, которые пригодятся ему в будущем.

Также на торжественной линейке выпускникам вручили нагрудный знак и документы членов NIS ALUMNI — объединения выпускников Назарбаев Интеллектуальных школ.

Камилла Карим



