Заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции и профилактики правонарушений

На заседании межведомственной комиссии рассмотрели результаты антикоррупционного мониторинга по обеспечению питьевой водой сёл и внешнего анализа коррупционных рисков в сфере распределения земельных участков и подведения инфраструктуры для бизнеса, а также меры, принимаемые по противодействию коррупции в департаменте полиции. Обсудили здесь и вопросы профилактики правонарушений. Поднимали вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения и эффективности принимаемых мер, направленных на снижение уровня аварийности на дорогах. По итогам встречи аким области Айдарбек Сапаров для ряд поручений руководству профильных ведомств.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поручаю департаменту полиции провести внутренний анализ коррупционных рисков и выработать комплекс мер по предупреждению коррупции среди личного состава, провести мероприятия со совершенствованию кадровой работы, повышению профессионального уровня личного состава вести постоянный мониторинг, выявлять наиболее уязвимые в коррупционном плане должности, принимать своевременные меры. Поручаю акимам районов и г.Петропавловска совместно с департаментом полиции провести ревизию и привести в соответствие технические средства для регулирования дорожного движения, провести обследование улиц на качество автодорог, наличие освещения и соответствующих дорожных знаков. Принять меры по их устранению в срок до 1 июля 2023 года.



Анна Потеряева