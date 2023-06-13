В СКО свыше 500 осуждённых трудятся на производствах

Изделия из металла и дерева, мягкие игрушки, посуда, одежда, мебель и многое другое. Всё это изготавливают осуждённые в СК. За колючей проволокой они трудятся по 6-7 часов в день и получают зарплату. Чаще всего она идёт на погашение исков. Как в случае Айтуара Ахтанова. Талантливый парень из металла может изготовить любое изделие: от больших котлов до вот таких ящиков.

— Это сейф с отсеками для инструментов, для тех или иных деталей.

На его изготовление уходит 3 дня. На свободе Айтуар работал сварщиком, потому здесь уже через месяц нашёл себе работу.

АЙТУАР АХТАНОВ, осуждённый:

— Трудоустроен в ИП, нахожусь в учреждении более года, трудоустроен так же более года. Занимаемся металлоконструкциями. Условия замечательные, зарплата устраивает. Трудишься, не замечаешь, как время проходит, срок быстрее заканчивается.

А в этом цеху умельцы работают с деревом. Говорят, из куска древесины могут сделать, что пожелает клиент. В ассортименте шахматы, шкатулки, столы и стулья. А сейчас в спросе вот такие ящики с шампурами.

АЛЕКСЕЙ МАРКОВ, осуждённый:

— Примерно дня 4 уходит. Но мы не по одному, мы сразу партиями делаем — 3-4 штуки. Каждый своим делом занимается. Кто-то шлифует, кто-то склеивает, кто-то режет. В данный момент у нас 7 человек. Смотрим где-то в журналах, где-то в картинках, кто-то подсказывает.

С условиями труда осуждённых ознакомился заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Также ему рассказали о новых производствах, которые планируют открыть в колониях. Предприниматели в ходе встречи задавали вопросы и делились планами. Например, компания «Жас Тарлан» планирует расширить производство. Сейчас там осуждённые изготавливают вот такую национальную утварь.

БЕЙБИТ ШАЖИМБАЕВ, директор компании «Жас Тарлан»:

— Мы располагаемся в учреждении максимальной безопасности в с.Саумалколе. Мы там планируем поставить модульной здание для создания производственного цеха по пошиву одежды. В частности, у нас в Казахстане не производится мужское нижнее бельё. Также мы производим таксофонные аппараты антивандального свойства. Такие в Казахстане впервые производятся. Они нужны для закрытых групп: УИС, военных частей, шахт.

Проблем в работе с осуждёнными не возникает, говорит предприниматель. Напротив, благодаря режиму никто не опаздывает и не употребляет спиртное. Всего в СК 5 учреждениЙ уголовно-исполнительной системы. В них насчитывается 5 ИП и 16 ТОО, где трудится 531 осуждённый. Это 42% от общего числа трудоспособных заключённых.

Айгерим Хамзина