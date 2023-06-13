Чистая вода, хвойный лес и горный пейзаж. Свыше 62 тысяч туристов посетили Имантау-Шалкарскую курортную зону в прошлом году. На побережье озёр открывается всё больше баз отдыха. Сейчас их 42, 10 из которых принимают гостей круглый год. Скоро мест для отдыха станет ещё больше.

НУРЖАН САДЫКОВ, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— К 2025 году будет построено 19 новых объектов. Это современные, круглогодичные. В настоящее время по этим объектах разрабатывается ПСД.

Сейчас ценник на базах отдыха варьируется от 2,5 до 10 тысяч тенге за койко-место в зависимости от спектра услуг. Всё больше туристов привлекает озеро Минкесер в Мамлютском районе. Оно славится своими целебным свойствами.

НУРЖАН САДЫКОВ, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— С целью благоустройства и комфортного пребывания отдыхающих на берегу лечебного озера Минкесер построена база отдыха «Минкесер». Добраться до зоны отдыха можно на личном автотранспорте. Из областного центра ходят автобусные сообщения. От города Петропавловска до села Минкесер стоимость билета 1500 тенге.

В зоне отдыха расположено летнее кафе, баня, шезлонги и беседки, а также душевые кабины, футбольная и волейбольная площадки, юрты и детская игровая зона.

Айгерим Хамзина



