Спартакиада ко Дню медицинского работника прошла на стадионе «Жастар»

Медицинские работники сменили белые халаты на спортивную форму и по традиции приняли участие в ежегодной спартакиаде. Посвятили соревнования предстоящему профессиональному празднику медиков,который отмечается в третье воскресенье июня.

От легкоатлетических эстафет и прыжков до командных игр с мячом. Каждая дисциплина отражает важные профессиональные качества медиков: силу, выносливость, оперативность, координацию и способность работать в команде.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ, директор городской поликлиники №1:

— Я сам занимаюсь спортом, популяризирую виды спорта. Все ребята заряжены на успех, верим в победу! Цель у всех одна — в преддверии Дня медицинского работника сплотить коллективы медицинских организаций, познакомились друг с другом, показали спортивный дух, медицинские работники в свободное время занимаются спортом.

Спартакиада собрала работников всех медицинских городских учреждений. Здесь врачи, медсёстры, техперсонал поликлиник, областного центра скорой медицинской помощи, диспансеров и других организаций. Все они вышли, чтобы с пользой для здоровья провести время, сплотить корпоративный дух.

СЕРИК СУЛТАНОВ, председатель профсоюзной организации “Сенім”:

— Соревнования по 5 видам спорта: это «Весёлые старты», дартс, лёгкая атлетика, сык. А остальные игровые виды мы уже провели по волейболу и футболу. Кубок, учережденный профсоюзом «Сенім».

Победителей соревнований наградили медалями, кубками и денежными сертификатами.