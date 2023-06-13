Мост Подгорой открыли после ремонта

Мост на автодороге республиканского значения «Обход Петропавловска» открыли после непродолжительных ремонтных работ. Напомним, с 7 по 10 июня там восстанавливали 400-метровый участок. Объекту — более 60 лет. Ответственный за работы — филиал АО «КазАвтоЖол». Задействовали 15 человек и 8 единиц спецтехники. Мост нуждался в обновлении из-за большого износа полотна и высокой интенсивности движения легковых автомобилей и большегрузов. В сутки здесь проходят до 8 тысяч единиц транспорта. В основном из-за крупногабаритных авто на мосту образовались ямы.

КАНАТ УСЕРБАЕВ, заместитель директора СКОФ АО «КазАвтоЖол»:

— Здесь такого большого ремонта не было. Всегда проводили только ямочный ремонт. В рамках содержания согласно производственному плану на 2023 год нами были выполнены работы. Было фрезерование покрытия, не нарушая гидроизоляцию. После провели выравнивающий слой на данном мосту, затем провели разметку и поменяли криволинейный брус.



Алишер Ашимов