Чемпионов Азии по велоспорту встретили в Петропавловске

Сегодня в аэропорту шумно и весело, чемпионов Азии по велоспорту встречают родные и близкие. Сотни велосипедистов из Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии встретились на одной велодорожке в Тайланде. Честь нашей страны в составе сборной защищали Михаил Подлужный и Мансур Бейсембай. Почти за 40 мин они проехали 30 км.
МИХАИЛ ПОДЛУЖНЫЙ, чемпион Азии по велоспорту:
— Уехали в январе в Киргизию, там сидели полмесяца, потом поехали в Турцию, тоже готовились месяц, прошли одну гонку. Поехали в Европу, там прошёл блок по подготовочным гонкам, прошли гонки в Испании и во Франции, после Франции мы уехали в Тайланд на чемпионат Азии.
МАНСУР БЕЙСЕМБАЙ, чемпион Азии по велоспорту:
— Это самая главная для нас гонка была, к ней мы готовились долго. Приехали в Тайланд, потренировались и были готовы выигрывать. Проехали командную эстафету и выиграли.
Встречали спортсменов родные, близкие, первый тренер и воспитанники велошколы. По словам мамы Михаила Подлужного, любовь к велоспорту у него появилась внезапно, до этого парень занимался карате.
ЕЛЕНА ПОДЛУЖНАЯ:
— Миша занимается велоспортом уже 5 лет, привел его тренер Шумаков Валерий Валерьевич , ходил по школам, приглашал деток. Как сейчас помню, это было 15 апреля 18 года, по сей день он этим живет ему это очень нравится, наверное, поэтому оттуда и успех.
Мансур Бейсембай на велодорожке уже 5 лет. В этот спорт его привели дедушка с бабушкой.
БЕЙСЕМБАЙ БЕКЕНОВ:
— Сегодня счастливый день для нас. Мансур представил наш Казахстан на чемпионате Азии. Спасибо большое тренерам. Когда Мансур был ребенком, я сам возил его на тренировки. Сегодня у нас праздник.
Гордится своими воспитанниками и один из первых тренеров ребят Олег Земляков.
ОЛЕГ ЗЕМЛЯКОВ, тренер сборной области по велоспорту:
— Постепенно начали добиваться высоких достижений как на уровне Казахстана, так и на международном уровне . Сейчас они являются лидерами национальной сборной, что и доказывают в своем результате.
После небольшого отдыха ребят ждут тренировки к мировым соревнованиям, которые пройдут в августе в Шотландии.