Чемпионов Азии по велоспорту встретили в Петропавловске

Сегодня в аэропорту шумно и весело, чемпионов Азии по велоспорту встречают родные и близкие. Сотни велосипедистов из Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии встретились на одной велодорожке в Тайланде. Честь нашей страны в составе сборной защищали Михаил Подлужный и Мансур Бейсембай. Почти за 40 мин они проехали 30 км.

МИХАИЛ ПОДЛУЖНЫЙ, чемпион Азии по велоспорту:

— Уехали в январе в Киргизию, там сидели полмесяца, потом поехали в Турцию, тоже готовились месяц, прошли одну гонку. Поехали в Европу, там прошёл блок по подготовочным гонкам, прошли гонки в Испании и во Франции, после Франции мы уехали в Тайланд на чемпионат Азии.

МАНСУР БЕЙСЕМБАЙ, чемпион Азии по велоспорту:

— Это самая главная для нас гонка была, к ней мы готовились долго. Приехали в Тайланд, потренировались и были готовы выигрывать. Проехали командную эстафету и выиграли.

Встречали спортсменов родные, близкие, первый тренер и воспитанники велошколы. По словам мамы Михаила Подлужного, любовь к велоспорту у него появилась внезапно, до этого парень занимался карате.

ЕЛЕНА ПОДЛУЖНАЯ:

— Миша занимается велоспортом уже 5 лет, привел его тренер Шумаков Валерий Валерьевич , ходил по школам, приглашал деток. Как сейчас помню, это было 15 апреля 18 года, по сей день он этим живет ему это очень нравится, наверное, поэтому оттуда и успех.

Мансур Бейсембай на велодорожке уже 5 лет. В этот спорт его привели дедушка с бабушкой.

БЕЙСЕМБАЙ БЕКЕНОВ:

— Сегодня счастливый день для нас. Мансур представил наш Казахстан на чемпионате Азии. Спасибо большое тренерам. Когда Мансур был ребенком, я сам возил его на тренировки. Сегодня у нас праздник.

Гордится своими воспитанниками и один из первых тренеров ребят Олег Земляков.

ОЛЕГ ЗЕМЛЯКОВ, тренер сборной области по велоспорту:

— Постепенно начали добиваться высоких достижений как на уровне Казахстана, так и на международном уровне . Сейчас они являются лидерами национальной сборной, что и доказывают в своем результате.

После небольшого отдыха ребят ждут тренировки к мировым соревнованиям, которые пройдут в августе в Шотландии.