Больше 700 единиц сельхозтехники и оборудования собрали на заводе «Claas» в Петропавловске

В Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Германии, представители компании «CLAAS». Комбайны, тракторы, посевные комплексы, жатки. Немецкая техника «CLAAS» зарекомендовала себя как одна из самых лучших во всем мире. В Петропавловске их завод по сборке сельскохозяйственной техники начал свою работу в 2021 году. На реализацию проекта из республиканского бюджета потратили больше 4 млрд тенге. За 3 года на заводе собрали больше 700 единиц разной техники и оборудования на 54 млрд тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— То, что сегодня достигнуто, — стимул для дальнейшего процветания вашей компании, нашего региона, нашего города. На сегодня мы все необходимые условия создали для вас и дальше готовы поддерживать, вместе двигаться. Дальше надо локализацией заниматься. Наша область является одной из главных производителей сельскохозяйственных культур. Благодаря открывшемуся заводу стоимость сельхозтехники для североказахстанских аграриев удалось снизить на 30%, но этого недостаточно, отметил глава региона, особенно для мелких и средних хозяйств.

ЯН-ХЕНДРИК МОР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «CLAAS GROUP»:

— Хочу отметить, что мы очень рады взаимному сотрудничеству. Мы долго шли к реализации проекта, и вот уже несколько лет работаем в вашем регионе. Сейчас мы замечаем, что количество техники растет, это не может не радовать. Что же касается цены, мы считаем, что должно быть правильное ценообразование, мы рассмотрим все варианты.



В конце встречи немецкая делегация пригласила главу региона посетить сельскохозяйственную выставку в Германии для укрепления сотрудничества.



Анна Потеряева