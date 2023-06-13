29 пьяных водителей за 5 дней выявили полицейские

В Кызылжарском районе возле с. Асаново стражи порядка остановили «Mercedes» под управлением 39-летнего сельчанина.

— С Малого Белого? Все выпившие, да? А? Кто трезвый? Вы трезвый, да? Вы ж трезвый? Вы выпивали, да? Вы за рулём были?

В состоянии опьянения мужчина перевозил столь же нетрезвых пассажиров. Кроме того, проверка установила, что он не имеет права управления. Сельчанин получил административный арест на 20 суток. Данный факт выявили в рамках операции «Пьяный водитель». Она проходила в области с 7 по 11 июня. Для повышения водительской дисциплины полицейские усилили проверки на дорогах.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника управления МПС ДП СКО:

— По результатам проведённого мероприятия выявлено 1582 нарушения ПДД, в том числе 29 водителей, управляющих т/с в состоянии опьянения, 7 лишённых права управления, 2 правонарушения за выезд на полосу встречного движения и 309 фактов превышения установленной скорости.

Всего на дорогах области за 5 дней ОПМ полицейские остановили 29 нетрезвых водителей, выявили свыше 1,5 тысяч других нарушений ПДД. Полицейские напоминают, каждая пьяная поездка — это потенциальная трагедия. За 5 месяцев в области по вине нетрезвых водителей совершено 9 ДТП, в которых 4 человека погибли и 11 получили ранения.