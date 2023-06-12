Североказахстанцы поддерживают пострадавших в лесном пожаре Абайской области

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— В Казахстане 12 июня объявлен Днем общенационального траура по жертвам лесных пожаров в Абайской области. Огненная стихия унесла жизни 14 человек. Пожар в лесу полыхает до сих пор. Скорбит вся страна, объявлен сбор средств для помощи пострадавшим.

В стороне не осталась и Северо-Казахстанская область. Сейчас единство и добродушие — главное лекарство для тех, кто оказался в беде. Так говорит главный имам областной центральной мечети «Кызылжар».

ХАМЗАТ КАЖЫМУРАТУЛЫ, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Мы должны доказать своими действиями, должны свой вклад внести в это благое дело, потому что каждый житель страны — это все наши братья и сестры. У нас в духовном управлении есть благотворительный фонд «Закят», у нас есть один счет . Все желающие могут помочь и внести свой вклад в этот благотворительный фонд.

В том, что ситуация в Абайской области должна стать уроком для всех, уверен депутат областного маслихата Ербахыт Амантай.

ЕРБАХЫТ АМАНТАЙ, депутат областного маслихата:

— 8% территории страны занимают лесные массивы. Есть моменты, на которые стоит обратить пристальное внимание в вопросе защиты лесов от масштабных пожаров. Например, между полями и лесами должна быть 20-метровая зона безопасности. У нас это требование не учтено. Это одна из причин возникновения лесных пожаров.

В День общенационального траура приспущены флаги. Североказахстанцы высказывают свои соболезнования пострадавшим в лесном пожаре в Абайской области. И желают только одного — чтобы таких трагедий больше не повторялось.

— Случилась трагедия. Наверное, где-то чье-то недопущение. Где-то упустили что-то.

— Соответствующие органы должны выводы для себя сделать и более тщательно относиться к работе.

— Я очень соболезную. Кто как может должен профинансировать, вещи собрать, перечислить деньги, кто сколько может.

Помощь пострадавшим от пожара можно также оказать по реквизитам, указанным на экране. Общественный фонд «Ақ ертіс» БИН 220 840 037 964, Специальный банковский счёт ИИК KZ80601А261001216131, АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX КБЕ 18.

Анастасия Кузнецова