Самку марала незаконно отстрелили в СКО

29 мая патрульные полицейские на территории Кызылжарского района остановили для проверки автомобиль «Mitsubishi Outlander» под управлением 62-летнего жителя Тайыншинского района. На пассажирском сиденье находился его 41-летний односельчанин. При осмотре в багажнике стражи порядка обнаружили мясо животного. Поначалу мужчины утверждали, что это говядина, которую они везут в Петропавловск на продажу. Но, даже при визуальном осмотре было ясно, что это мясо дикого животного, скорее всего, марала. Подозреваемые признались, беременную самку марала отстрелили в 15 километрах от села Макашевки Тайыншинского района. По месту жительства одного из них изъяты часть туши и ружьё. Оружие, к слову, зарегистрировано на имя второго фигуранта, в доме которого полицейские обнаружили следы разделки. Подозреваемые водворены под стражу. В полиции напоминают, всякая охота на территории области в настоящее время запрещена. Санкция ст. 337 УК РК подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

