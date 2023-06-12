Религиозный экстремизм: в СКО проводят семинары по профилактике радикальных течений

Переубеждают, заманивают, принуждают. Так можно описать действия религиозных экстремистов. Они используют такие слова, как «истинная вера», «праведный путь», «новое общество», действуя на неокрепшие или «неустойчивые» умы. В данном видеоролике, созданном специалистами областного управления по делам религий, это наглядно показано. Главные признаки религиозного экстремизма, говорят эксперты, — отрицание системы традиционных для общества ценностей, норм морали и права, а также агрессивная пропаганда «идей», действующая под видом влечения к религии.

В СКО с 12 по 16 июня пройдут разноформатные мероприятия по профилактике религиозного экстремизма. В областной библиотеке им.С.Муканова собрались спецалисты из разных регионов: религиоведы, теологи, руководители различных общественных объединений. Каждый будет делиться своим опытом и наработками.

МЫРЗАБЕК ТУГАНОВ, начальник центра УИС по противодействию экстремистской идеологии академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, г.Костанай:

— Наш центр был создан в 2019 году. Основная цель — повышение квалификации, переподготовка кадров УИС. Наши сотрудники напрямую сталкиваются с теми, кто уже совершил преступления экстремистской террористической направленности, т.е. это лица-носители радикальной идеологии. Поэтому работа достаточно сложная. Еще одним направлением в УИС является профилактика распространения радикальной идеологии среди осужденных. Они у нас не содержатся в отдельных тюрьмах. Они содержатся в общей массе.

Случаи, так скажем, «заражения» экстремистскими мыслями происходят всё чаще даже среди подрастающего поколения. Особенно сложно, говорят специалисты, работать с женщинами — их вывести из таких течений крайне тяжело. В целом, охватить профилактическими семинарами планируют студентов, переселенцев, священнослужителей, прихожан.

РАУЗА КАСЕНОВА, руководитель управления по делам религий акимата СКО:

— Комплекс мероприятий направлен на укрепление традиционных, духовно-нравственных принципов казахстанского общества, на профилактику терроризма, формирование иммунитета к радикальной идеологии. Это будет работа с жомагатами в мечетях города, области, в учебных заведениях, в разных целевых группах: социально уязвимые женщины и представители ювенальной полиции.

Проекты по профилактике религиозного экстремизма в нашей области реализуют третий год подряд.

Диана Салихова