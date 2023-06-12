Полицейские провели информационную акцию среди велосипедистов

Не все владельцы двухколёсного транспорта в полном объёме соблюдают правила дорожного движения и рекомендации по безопасности. Это увеличивает риски дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего велосипедисты на перекрёстке или переходе не пересекают проезжую часть в пешем порядке. Стражи порядка ведут разъяснительную работу. Особый акцент — на безопасности детей и подростков.

— А где светофор, там как переходите вы? — То же самое. — Тоже слазите и так проводите, да? А если, допустим, вы едете, и машин нигде нет, вы проезжаете через пешеходный переход? — Нет, всё равно слезаю. — Хорошо, правильно. А на велосипеде вам можно по проезжей части ездить? — Нет. — Правильно, с 14 лет.

Важно понимать, что перекрёстки — наиболее аварийно-опасные участки. По итогам 5 месяцев в области зарегистрировано 99 ДТП с пострадавшими, из них наибольшее число — 21 факт — произошло по причине нарушения водителями правил проезда перекрёстков.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— С начала летнего периода на территории области ДТП с участием велосипедов не зарегистрировано. Однако, несмотря на положительную статистику, необходимо не забывать о правилах использования велосипедов. Не допускается движение по проезжей части велосипедистов, не достигших 14-летнего возраста. Необходимо при управлении велосипедом использовать шлем, налокотники, наколенники.

Также велосипедистам нельзя возить пассажиров. При езде в вечернее и ночное время настоятельно рекомендуется иметь на одежде светоотражающие элементы.