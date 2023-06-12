На 30% повысится заработная плата воспитателей детских садов с сентября 2023 года

Работа воспитателем требует особой чуткости, постоянной бодрости и большой ответственности, считает Риза Елубай. Девушка работает воспитателем в яслях-саду «Салтанат» уже 3 года.

РИЗА ЕЛУБАЙ, воспитатель яслей-сада «Салтанат»:

— Работа с детьми сложная, но по-своему увлекательная. Необходимо иметь к каждому ребёнку свой подход, смотреть на их настроение. Иметь хорошие отношения не только с детьми, а также с их родителями. Быть чуткой и проницательной. То есть работа не только физическая, больше эмоциональная. Работа требует большой отдачи.

«Будущее страны формируется в колыбели младенца» — такая пословица есть у казахского народа. Она означает, что развитию молодого поколения нужно уделять много внимания, чтобы республика процветала. Ведь дети — будущее страны, поэтому сфера дошкольного воспитания должны быть в приоритете. Об этом сказал глава государства в своём послании от 1 сентября 2022 года.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— Сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Необходимо кардинально решить вопрос обеспеченности детскими садами. Вместе с тем следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При этом нужно установить четкие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку.

С сентября 2023 года заработная плата воспитателей повысится на 30%. Стоит отметить, что и требования для профессии воспитателя постоянно растут. Разработаны 24 образовательные программы курсов для повышения квалификации педагогов дошкольных учреждений. Пересмотрены квалификационные требования для педколледжей. Программа обучения будущих воспитателей постоянно совершенствуется. Всего в Петропавловске воспитательно-образовательный процесс осуществляют порядка 1000 педагогов, из них почти 700 — воспитатели.

Диана Салихова