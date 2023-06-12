Казахстан и ОЭСР обсудили сотрудничество в реформах и исследовательской работе

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев встретился с руководителем отдела Евразии Секретариата по глобальным отношениям Организации экономического сотрудничества и развития Уильямом Томпсоном и руководителем подразделения Центральной Азии Грегори Леконтом. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в части исследовательской и аналитической работы для формирования национального доклада по реформам. Также предметом обсуждения был Action plan на 2022-2025 годы и мониторинг процедуры вступления стран-участников в ОЭСР.

Как отметил Асет Иргалиев, в этом году Агентство представит первый Национальный доклад по реформам, в котором будет отражена целостная картина и логика политических и экономических реформ в Казахстане.