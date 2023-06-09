В селе Благовещенке Жамбылского района появится новая спортивная площадка

Многофункциональная спортивная площадка появится в селе Благовещенке Жамбылского района. Её особенность в том, что здесь более 500 ребят смогут играть не только в мини-футбол, но и волейбол и баскетбол. Возводить объект, площадь которого 1 400 квадратных метров, начали в мае. На эти цели направили 22 млн тенге. Работы выполнили пока на 80%. Ответственный за них местный подрячик — ТОО «Қазқұрылыс эксперт». По словам специалистов, это первая такая спортивная площадка в районе. Ввести её в эксплуатацию планируют в середине июня.

САМАТ ТОКИН, директор ТОО «Казқұрылыс эксперт», Жамбылский район:

— На текущий момент у нас осталось резиновое покрытие, надо положить искусственный газон и установить забор. Работают постоянно 3 человека, но в какие-то моменты у нас дополнительно работают 2-3 человека. Материал мы весь закупили. Каждый день отчитываемся перед акимом сельского округа.

ТУРМЫС ИМАНЖАНОВ, аким Благовещенского сельского округа, Жамбылский район:

— Основные работы сделаны. Я думаю, это большое подспорье для сельского округа, чтобы наши дети занимались спортом и процветал, развивался сельский округ. По линии благоустройства у нас много проектов. Объявили конкурс на резервуар чистой воды в Благовещенке, где свыше 3-х тысяч человек будут потреблять питьевую воду, через разводящие сети по программе «Вода в каждый дом».



Алишер Ашимов