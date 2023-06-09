В Петропавловске обокрали кафе

Одно из кафе обокрали в Петропавловске в ночь на 22 мая. Неизвестный разбил окно и проник в помещение, из кассы он украл 37 тысяч тенге, также захватил с собой dvd-плеер и различные товары, включая алкоголь. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч тенге. Владельцы заведения обратились в полицию утром. Видеонаблюдением торговая точка не оснащена. Тем не менее, криминалисты и полицейские установили подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Жамбылского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Дело осложнялось тем, что постоянного места проживания в городе подозреваемый не имел. 30 мая его задержали. По части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы. В полиции напоминают предпринимателям, что необходимо укреплять техническую защищённость своих объектов. Решётки на окнах и прочные двери, сигнализация и видеонаблюдение предотвращают совершение преступлений либо способствуют их скорейшему раскрытию.

