В областном театре кукол закрыли 33-й сезон спектаклем по пьесе Давида Самойлова «Кот в сапогах». Яркое, весёлое, музыкальное представление вызвало у юного зрителя положительные эмоции и окунул в настоящее сказочное волшебство.

ЮЛИЯ ВЫСОТИНА, актриса областного тетра кукол:

— Спектакль идёт в нашем репертуаре уже достаточно давно, ну, несколько лет точно. Всегда собирает достаточно много народа, дети ходят с удовольствием.

Для актёров год был насыщенным. Своего зрителя они порадовали интересными работами. 4 постановки увидели юные североказахстанцы в этом сезоне. Впереди у труппы гастроли.

НАТАЛЬЯ ЖАНИБЕКОВА, заведующая литературной частью областного театра кукол:

— С 25 по 29 июня в Астане пройдет фестиваль. Каждый год профессионалы удивляют свою аудиторию чем — то новым , этот год — не исключение. Город ждет новый спектакль в новом формате под названием « Жук, паук и бабочка» режиссёра Григория Лайко.

В фойе театра для детей подготовили развлекательную программу с участием аниматоров.