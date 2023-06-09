В областном театре кукол закрыли 33-й сезон спектаклем по пьесе Давида Самойлова «Кот в сапогах». Яркое, весёлое, музыкальное представление вызвало у юного зрителя положительные эмоции и окунул в настоящее сказочное волшебство.
ЮЛИЯ ВЫСОТИНА, актриса областного тетра кукол:
— Спектакль идёт в нашем репертуаре уже достаточно давно, ну, несколько лет точно. Всегда собирает достаточно много народа, дети ходят с удовольствием.
Для актёров год был насыщенным. Своего зрителя они порадовали интересными работами. 4 постановки увидели юные североказахстанцы в этом сезоне. Впереди у труппы гастроли.
НАТАЛЬЯ ЖАНИБЕКОВА, заведующая литературной частью областного театра кукол:
— С 25 по 29 июня в Астане пройдет фестиваль. Каждый год профессионалы удивляют свою аудиторию чем — то новым , этот год — не исключение. Город ждет новый спектакль в новом формате под названием « Жук, паук и бабочка» режиссёра Григория Лайко.
В фойе театра для детей подготовили развлекательную программу с участием аниматоров.