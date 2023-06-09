Почётного журналиста РК Жарасбая Сулейменова чествовали в областном акимате

Почетный журналист РК, общественный деятель Жарасбай Сулейменов почти полвека своей жизни посвятил журналистике. Трудясь в различных средствах массовой информации Северо-Казахстанской области, Жарасбай Кабдоллинович создавал летопись родного края, говорил о судьбах людей. Освещая острые темы, внёс и продолжает вносить свою лепту в социально-экономическое, культурное развитие региона. С выходом на заслуженный отдых поздравил Жарасбая Сулейменова аким области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Жарасбай Кабдоллинович — гражданин, который внес большой вклад в развитие нашего региона. На протяжении нескольких лет он, возглавляя газету «Солтүстік Қазақстан», вывел журналистику региона на новый уровень. Выражаем ему огромную благодарность. По инициативе Жарасбая Кабдоллиновича была издана газета «Қызылжар нұры» и республиканский журнал «Магжан». Общественный деятель, выбранный от нашей области депутатом Парламента, поднимал актуальные вопросы. Я уверен, вы и в будущем будете активным участником в общественной и культурной жизни.

Аким области вручил Жарасбаю Сулейменову почетную грамоту и в торжественной обстановке надел шапан.

Жарасбая Сулейменова почитают не только как журналиста, но и магжановеда. Он — автор литературно-исследовательских трудов, более 10 лет выпускает литературно-художественный, общественно-политический журнал «Магжан».

ВЛАДИМИР БУБЕНКО, председатель Северо-Казахстанского областного маслихата:

— Сегодня мы стараемся, стремимся изучать государственный язык. Этому человеку надо отдать должное, он всегда работал над этим вопросом. Он являлся депутатом Парламента и сегодня этот человек, признанный обществом нашей Северо-Казахстанской области. Это — Почетный гражданин СКО, он возглавляет сегодня общественный совет. Творческих успехов, здоровья, благополучия.

Слова благодарности и теплые пожелания звучали из уст присутствующих. Сам Жарасбай Кабдоллинович говорит, что сегодня выходит на заслуженный отдых со спокойной душой.

ЖАРАСБАЙ СУЛЕЙМЕНОВ, Почётный журналист РК:

— Я не могу дать оценку своему творчеству. Но сегодня я бы, в первую очередь, хотел выразить слова благодарности моим наставникам, которых, к сожалению, уже многих нет с нами. Сейчас я со спокойной душой ухожу на пенсию. Конечно, буду переживать за страну, за область, за газету, но я верю в новое поколение.

Завершилось мероприятие фото на память.

Анастасия Кузнецова

