Петропавловская футбольная команда «Үміт» заняла 1 место на республиканском чемпионате по футзалу

Во Дворце спорта им. Александра Винокурова прошли заключительные игры в рамках республиканского чемпионата по футзалу среди слабослышащих спортсменов. Сегодня состоялся 45 завершающий матч за призовые места.

Первыми на поле вышли команды Астаны и Алматы. Они борются за третье место. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды.

СТАНИСЛАВ ФОЛЕНВЕЙДЕР, старший тренер Казахстана по футзалу:

— Игры проходили в напряженной обстановке. Команды показали хороший уровень. Прогнозы строить не будем. Я думаю, игра покажет. Шымкент — очень хорошая,стабильная команда. Я думаю, игра будет очень хорошей. Победит сильнейший.

Довольно напряженной выдалась игра между командами из Петропавловска и Шымкента. Спортсмены обеих сборных стремилась первыми забить гол и выйти в лидеры. Почти на 7-й минуте гол забили футболисты из клуба «Үміт». Матч закончился со счетом 6:3 в пользу наших игроков.

В итоге на третьем месте команда из Астаны, на втором -из города Шымкента, пальму первенства завоевали футболисты петропавловского клуба «Үміт».

Камилла Карим