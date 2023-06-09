Национальную посуду изготавливает житель села Пресновки Жамбылского района

Эту мастерскую Сатбек Жакиянов из Жамбылского района открыл два года назад. Житель села Пресновки занимается резьбой по дереву. Из берёзы и ивы мужчина изготавливает астау, кесе и многое другое. Чтобы добиться изящного результата, уходит немало времени, говорит мастер.

САТБЕК ЖАКИЯНОВ, житель с. Пресновки, Жамбылский район:

— На изготовление одного астау у меня уходит 3 дня. В своих работах продумываю всё до мельчайших деталей, чтобы посуда была не только красивой, но и прочной. Клиентам нравится. В месяц могу заработать до 300 тысяч тенге, а то и больше. В Астане у меня была своя мастерская, но в аренде.

Из столицы в Жамбылский район Сатбек Жакиянов переехал 2 года назад. По программе «Еңбек» ему предоставили 583 тысячи тенге подъёмных и дом, за который необходимо платить 10 тысяч тенге в месяц.

САТБЕК ЖАКИЯНОВ, житель с. Пресновки, Жамбылский район:

— Этот дом оценен в 7 млн тенге. Сейчас я его арендую, но через 5 лет могу купить. Переехал сюда в мае вместе с супругой и 5-ю детьми. Нам здесь всё нравится. Все условия созданы.

Всего в Пресновке насчитывается 6 тысяч домов. В 25-ти из них проживают люди, приехавшие из других регионов страны. Ещё 10 переедут сюда в скором времени.

АЯН АЖАНОВ, специалист центра занятости населения Жамбылского района:

— 23 семьи открыли свой бизнес. Есть и те, кто активно занимается животноводством, парикмахерским делом. Каждому переселенцу выдали субсидии в размере 241, 5 тысячи тенге. Для их удобства мы создаём все условия.

Программа «Еңбек» в Жамбылском районе реализается с 2016 года. За это время сюда переехали 900 семей. В этом году здесь приняли 18 семей из трудоизбыточных регионов страны. В планах принять ещё 49.

Алишер Ашимов