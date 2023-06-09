Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями международных финансовых институтов и крупных компаний, участвовавших в заседании Совета иностранных инвесторов

Встречи касались различных вопросов, включая деятельность компании Eni S.p.A. в Казахстане и планы по нефтегазовым проектам. Было подписано соглашение между «КазМунайГазом» и Eni S.p.A. относительно строительства гибридной электростанции в Жанаозене. Президент также обсудил финансирование проектов с представителями Азиатского банка развития, Всемирного банка и Citigroup. Кроме того, были рассмотрены перспективы деятельности компании Polpharma SA в Казахстане и строительство научно-исследовательского центра в Шымкенте.