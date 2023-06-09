4,5 млн га составили посевы сельхозкультур в 2023 году

В регионе завершились весенне-полевые работы. В текущем году посевы сельскохозяйственных культур составили 4,5 млн га. Об этом журналистам рассказали на брифинге региональной службы коммуникаций.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Зерновые — 3,2 млн га, масличные — 960 тыс га, кормовые — 353 тыс га, картофель — 34 тыс га, овощи — 6,2 тыс га. В текущем году дополнительно в оборот вовлечено 90 тыс га. Для обеспечения внутренней безопасности, насыщения внутреннего рынка социально значимыми продуктами увеличена площадь гречихи в 3 раза. В организованных хозяйствах картофеля, моркови, капусты в 2 раза. Данные меры позволят полностью закрыть потребность региона.

В посевной кампании задействовали 15 тыс единиц техники. По словам специалистов, ведется обновление автопарка. С начала года дополнительно приобрели свыше 1 тыс единиц техники и оборудования на сумму 21 млрд тенге.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— На 2023 год предусмотрены 63,1 млрд субсидий. Их них 19,6 млрд на растениеводство. Через финансовые институты на проведение весенне-полевых и уборочных работ профинансировано 43,9 млрд тенге.

В целом посевная кампания завершилась в оптимальные сроки. Прогнозируют урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов.

Диана Салихова