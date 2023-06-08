Штраф в размере 15 МРП грозит лицам, несвоевременно предоставившим информацию о своих активах

Два года назад Казахстан вступил в систему всеобщего декларирования. На первом этапе информацию о своих доходах и имуществе предоставили госслужащие и их супруги, должностные лица и их супруги, а также лица, уполномоченные на выполнение госфункций и их супруги. С этого же года начался второй этап декларирования.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов по г. Петропавловску:

— С 1 января 2023 года декларацию об активах и обязательствах предоставляют работники государственных учреждений и их супруги, работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. Количество декларантов второго этапа всеобщего декларирования по Петропавловску составляет 25 343 человека, на текущую дату предоставили 19 036 человек.

Информацию о своих доходах и имуществе нужно предоставить не позднее 15 июля, в электронном формате декларация принимается до 15 сентября этого года. Налоговую отчетность можно отправить на web-портал «Кабинет налогоплательщика», также через электронное правительство egov.kz и мобильное приложение «e-Salyq Azamat».

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов по г. Петропавловску:

— За несвоевременное предоставление декларации в течение налогового периода календарного года у нас предоставляется предупреждение, а если повторно в течение года, то накладывается штраф в размере 15 МРП.

Для участников второго этапа декларирования еженедельно проводят разъяснения по заполнению форм и сдачи декларации. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру 46-60-17.

Анастасия Кузнецова

