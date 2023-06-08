Криминальные полицейские активизировали разъяснительную работу с населением. Они раздают памятки, разъясняют уловки аферистов. В ходе очередной акции оперативники объединились с представителями межведомственной группы по обеспечению общественной безопасности при областном акимате и добровольными помощниками полиции. Они встречались с горожанами на улицах, посетили городскую поликлинику № 1.

МИЛЕНА БАЛАЦКАЯ, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Сегодня ДП СКО совместно с межведомственной группой по обеспечению общественной безопасности провели профилактические мероприятия с населением областного центра по предупреждению и разъяснению схем, а также новых способов интернет-мошеничества. Целью данных мероприятий является сокращение числа киберпреступлений.

В последнее время всё чаще североказахстанцы сталкиваются с новым форматом мошенничества: злоумышленники, представляясь по телефону полицейскими, заявляют, якобы кто-то из близких человека нарушил закон, и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, требуется значительная сумма денег.

АЛЕКСЕЙ НИКУЛИН, житель г. Петропавловска:

— Они представились моим другом, причём так подвели, что я даже не понял, кто это по имени, кто… по голосу кто был похож, того назвал, он сказал: «Да, я». Ну, сказал, что попал в милицию, что надо откупиться. Ну, слава богу, у меня нет таких знакомых, которые могли бы попасть за наркотики в милицию, я понял, что это, как сейчас говорят, развод.

Полицейские обращаются к людям с просьбой рассказывать о возможных угрозах близким и знакомым, в особенности одиноко проживающим родственникам. С начала года в области зарегистрировано 295 интернет-мошенничеств. Предупреждение об уловках преступников — лучший способ поставить заслон всем видам афёр, поэтому профилактическая работа остаётся одним из ключевых направлений работы подразделений криминальной полиции.

