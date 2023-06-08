Пригодны для купания: санврачи проверили качество воды в водоёмах

В регионе уже больше недели официально открыт купальный сезон. От аномальной жары в первые дни июня люди спасались у воды. Яблоку негде было упасть и на городском пляже,и на озере Пёстром. Отдых — отдыхом, но, мнения горожан разделилось по поводу качества воды. Больше всего в соцсетях говорили о состоянии озера Пёстрого.

-Там же невозможно купаться, вода грязная, запах ужасный. Кто за это ответственный? Навели бы порядок.

-Утром ещё можно искупаться, а вот когда народа много, то просто жесть, тина, хохоряшки всякие, запах неприятный, болотный. Короче, приятного мало!

-Подскажите, как там с ароматом? Все так же благоухает?

-Супер, водичка огонь и чистая, кстати!!!

Петропавловские санврачи проверили качество воды и почвы на двух официальных пляжах. Это ежегодная практика перед началом купального сезона. Произвели забор материала на бактериологические, санитарно- химические, паразитические, радиологические исследования, а также на исследование содержания солей тяжёлых металлов.

ГАЛИНА ШАРИПОВА, руководитель управления санитарно — эпидемиологического контроля г.Петропавловска:

— По результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют требованиям безопасности. Все эти мероприятия санитарная служба проводит для того, чтобы не допустить каких-либо массовых заболеваний, как инфекционного, так и неинфекционного характера.

В управлении санитарно — эпидемиологического контроля напоминают гражданам, что в водоёмах запрещена стирка белья, купание животных. И, конечно, нужно не мусорить самим отдыхающим.

Камилла Карим